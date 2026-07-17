/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ தகராறில் தொழிலாளி கொலை
ADDED : ஜூலை 17, 2026 03:34 AM
அ நிறம் | அளவு
குன்றத்துார்: குன்றத்துார் அருகே, சோமங்கலம் அடுத்த சேத்துப்பட்டு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ராஜேஷ், 34; கூலி தொழிலாளி.
இவரும், இவரது நண்பர்கள் ஆனந்தஜோதி, 32, தங்கம், 44, ஆகியோரும், சேத்துப்பட்டு - சோமங்கலம் சாலையில் காலி நிலத்தில், நேற்று முன்தினம் மது அருந்தினர்.
நண்பர்கள் இருவரின் குடும்பத்தினரை பற்றி, ராஜேஷ் அநாகரிகமாக பேசியதாக கூறப்படுகிறது. இதில் ஆத்திர மடைந்த ஆனந்தஜோதி, தங்கம் ஆகிய இருவரும் சேர்ந்து, ராஜேஷ் தலையில் கல்லை போட்டு கொலை செய்துள்ளனர். இருவரும், சோமங்கலம் போலீசாரிடம் நேற்று சரணடைந்தனர்.