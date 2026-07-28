/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ சென்னை - ஹூப்ளி ரயில் 3 நாட்களுக்கு தாமதம்
UPDATED : ஜூலை 28, 2026 09:07 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:23 PM
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சென்னை:'சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து, கர்நாடகா மாநிலம் ஹூப்ளி ரயில், மூன்று நாட்களுக்கு தாமதமாக செல்லும்' என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து, தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட அறிக்கை:
தென்மேற்கு ரயில்வே மண்டலத்தில், சில இடங்களில், ரயில் பாதை மேம்பாட்டு பணிகள் நடக்கின்றன. இதனால், சில ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன.
★ சென்ட்ரல் - ஹூப்ளி மாலை 3:00 மணி விரைவு ரயில், வரும் 31, ஆக. 7, 14ம் தேதிகளில், 30 நிமிடங்கள் தாமதமாக சென்றடையும்
★ சென்ட்ரல் - ஹூப்ளி மாலை 3:00 மணி அதிவிரைவு ரயில், வரும் ஆக., 2, 9, 16ம் தேதிகளில், 30 நிமிடங்கள் தாமதமாக சென்றடையும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.