தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ சென்னை – செங்கோட்டை போத்தனுாருக்கு சிறப்பு ரயில்

சென்னை – செங்கோட்டை போத்தனுாருக்கு சிறப்பு ரயில்

சென்னை – செங்கோட்டை போத்தனுாருக்கு சிறப்பு ரயில்

ADDED : செப் 30, 2026 08:53 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : செப் 30, 2026 08:53 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

சென்னை: காந்தி ஜெயந்தியை ஒட்டி, சென்னையில் இருந்து செங்கோட்டை, போத்தனுார், மானாமதுரைக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.

இது குறித்து, தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட அறிக்கை:

★ தாம்பரத்தில் இருந்து, இன்று இரவு 11:55 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் பகல் 12:15 மணிக்கு தென்காசிக்கு செல்லும். செங்கோட்டையில் இருந்து, வரும் 4ம் தேதி மாலை 5:40 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் காலை 4:30 மணிக்கு தாம்பரம் வரும்

★ சென்ட்ரலில் இருந்து, இன்று இரவு 11:55 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் காலை 9:15 மணிக்கு போத்தனுார் செல்லும். போத்தனுாரில் இருந்து, வரும் 4ம் தேதி மாலை 6:15 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் அதிகாலை 4:00 மணிக்கு சென்னை கடற்கரை வரும்

★ கேரள மாநிலம் எர்ணாகுளத்தில் இருந்து, வரும் 4ம் தேதி இரவு 11:10 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் பகல் 12:30 மணிக்கு எழும்பூர் வரும். எழும்பூரில் இருந்து, வரும் 5ம் தேதி மதியம் 2:30 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் அதிகாலை 4:30 மணிக்கு எர்ணாகுளம் செல்லும்

★ தாம்பரத்தில் இருந்து, இன்று மாலை 4:30 மணிக்கு புறப்படும் முன்பதிவு இல்லாத சிறப்பு ரயில், மறுநாள் அதிகாலை 1:20 மணிக்கு மானாமதுரைக்கு செல்லும்.

மானாமதுரையில் இருந்து, வரும் 4ம் தேதி மதியம் 2:45 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், அன்றிரவு 11:45 மணிக்கு தாம்பரம் வரும். மேற்கண்ட சிறப்பு ரயில்களில், இன்று காலை 8:00 மணிக்கு முன்பதிவு தொடங்கும்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us