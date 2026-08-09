﻿ கிரைம் கார்னர்:சென்னை

ADDED : ஆக 09, 2026 01:03 AM
தீக்குளித்த முதியவர் உயிரிழப்பு
திருவொற்றியூர்: திருவொற்றியூர், காலடிப்பேட்டையைச் சேர்ந்தவர் குமார், 67. இவர், தன் பிள்ளைகள், தன்னை சரியாக கவனித்து கொள்ளவில்லை எனக்கூறி, திருவொற்றியூர் காவல் நிலைய வளாகத்தில் நேற்று முன்தினம், உடலில் பெட்ரோல் ஊற்றி தீயிட்டார். பலத்த தீக்காயங்களுடன் கீழ்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட குமார், சிகிச்சை பலனின்றி, நேற்று மதியம் உயிரிழந்தார். திருவொற்றியூர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
1 டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுல்
கொருக்குப்பேட்டை: கொருக்குப்பேட்டை, திருவொற்றியூர், கத்திவாக்கம், விம்கோ நகர், மீஞ்சூர் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில், பயணியர் அமரும் இருக்கைகளின் கீழ், ஆந்திராவுக்கு கடத்தவிருந்த 30 மூட்டைகளில், 850 கிலோ ரேஷன் அரிசியை, ரயில்வே போலீசார் நேற்று பறிமுதல் செய்தனர். இதில் தொடர்புடைய எளாவூரைச் சேர்ந்த நீலவேணி, 80, செங்கம்மா, 75, புஜ்ஜியம்மா, 65, லட்சுமி, 35, ஆகியோரை பிடித்தனர். வண்ணாரப்பேட்டையில், 150 கிலோ ரேஷன் அரிசி சிக்கியது. பிடிபட்ட 1 டன் ரேஷன் அரிசி மற்றும் தொடர்புடைய நால்வரை, பட்டரவாக்கம் குடிமைப் பொருள் குற்றப்புலனாய்வு துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தனர்.
நர்சிடம் அத்துமீறிய டாக்டர் மீது வழக்கு
புளியந்தோப்பு: புளியந்தோப்பு காவல் மாவட்டத்துக்கு உட்பட்ட பகுதியில் ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில், 20 வயது இளம்பெண், செவிலியராக உள்ளார்.அதே மருத்துவமனையில் டாக்டராக பணியாற்றி வரும் சையத் மஸ்த் அகமது, 61, என்பவர், செவிலியரிடம் தவறான நோக்கத்தில், சீண்டியுள்ளார். செவிலியர் புகாரையடுத்து, எம்.கே.பி., நகர் மகளிர் போலீசார், நேற்று வழக்கு பதிந்து, டாக்டரிடம் விசாரித்து வருகின்றனர்.