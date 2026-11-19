/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/கடன் தொல்லை: ஆட்டோ ஓட்டுநர் தற்கொலை
UPDATED : நவ 18, 2026 06:48 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:18 PM
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வியாசர்பாடி: வியாசார்பாடியில் கடன் தொல்லையால், ஆட்டோ ஓட்டுநர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
வியாசர்பாடி, சாஸ்திரி நகரைச் சேர்ந்தவர் ஆண்ட்ரோஸ், 25; ஆட்டோ ஓட்டுநர். திருமணமாகி இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளன. இவருக்கு கடன் பிரச்னை இருந்து வந்த காரணத்தால், சில நாட்களாக கடும் மன உளைச்சலில் இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
நேற்று (நவ.,17) இரவு 9:00 மணியளவில், வீட்டின் அறையில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். அவரது மனைவி, அக்கம்பக்கத்தினர் உதவியுடன், எம்.கே.பி. நகர் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தார். விரைந்து வந்த போலீசார், ஆண்ட்ரோஸ் உடலை மீட்டு, ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரித்து வருகின்றனர்.