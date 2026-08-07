சென்னைக்கான 3வது 'மாஸ்டர் பிளான்' வரைவு தயாரிப்பில் மீண்டும் தாமதம்! நில வகைபாடு, கட்டடங்களுக்கான புது பரிந்துரைகள் சேர்ப்பு
சென்னைக்கான 3வது 'மாஸ்டர் பிளான்' வரைவு தயாரிப்பில் மீண்டும் தாமதம்! நில வகைபாடு, கட்டடங்களுக்கான புது பரிந்துரைகள் சேர்ப்பு
UPDATED : ஜூலை 29, 2026 02:07 AM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:51 PM
சென்னை: சென்னை மட்டுமின்றி திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களின் பல பகுதிகளை ஒருங்கிணைத்து, சென்னை பெருநகருக்கான மூன்றாவது 'மாஸ்டர் பிளான்' என்ற முழுமை திட்டம் தயாரிப்பில் மீண்டும் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. நில வகைபாடு மற்றும் கட்டடங்களுக்கான புது வழிகாட்டுதல்கள் சேர்க்கப்படுவதோடு, காலநிலை மாற்றத்தை சமாளிக்கும் வகையில் விதிகள் மாற்றப்பட உள்ளதால், அடுத்த ஆண்டில்தான் முழுமை திட்ட வரைவு அறிக்கை வெளியாகும் என, சி.எம்.டி.ஏ., அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
பெருநகரம்
அடுத்த 20 ஆண்டுகளில் அடையும் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற வகையில், நகரத்தின் உட்கட்டமைப்பு வசதி முதல் பல்வேறு அடிப்படை வசதிகள் மேம்படுத்த தயார் செய்யப்படும் திட்டம்தான் முழுமைத் திட்டம்.
இந்த முழுமைத் திட்டத்தின் அடிப்படையில் எதிர்கால திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும். இதை தயார் செய்வதுதான் சென்னை பெருநகர் வளர்ச்சி குழுமமான சி.எம்.டி.ஏ.,வின் முக்கியப் பணி.
சென்னை பெருநகருக்கான இரண்டாவது முழுமை திட்டம், 2008 ல் அறிவிக்கப்பட்டது. உரிய தொடர் நடவடிக்கைகள் இல்லாததால் இரண்டாவது முழுமை திட்டம் காலாவதியாகிவிட்டது.
இருப்பினும், முழுமை திட்டத்தின் ஆயுள் காலம், 2026ல் முடிகிறது. இதையடுத்து, 2027 முதல் அமல்படுத்தும் வகையில் மூன்றாவது முழுமை திட்டம் தயாரிக்க முடிவு செய்யப்பட்டது.
இத்திட்டத்தின் மூலம், சென்னை மாவட்டம் மற்றும் செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மாவட்டங்களின் சில பகுதிகளை உட்படுத்தி விரிவுபடுத்தப்பட உள்ளது.
நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்பைத் தரம் உயர்த்துதல், போக்குவரத்து வசதிகளைப் பெருக்குதல் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை உள்ளிட்டவை, இத்திட்டத்தின் பிரதான நோக்கம்.
தொலை நோக்கு
அறிக்கை தயாரிப்பது என்ற பெயரில், இதற்கு மக்களிடம் கருத்து கேட்கப்பட்டது. இதன்படி, 40,000 பேர் புதிய திட்டங்கள் குறித்த கருத்துகளை தெரிவித்தனர்.
இத்துடன், அரசின் பல்வேறு துறைகள், தன்னார்வ அமைப்புகள், தொழில்முறை அமைப்புகள் அளித்த பரிந்துரைகளும் பெறப்பட்டன.
இந்த கருத்துகள் அடிப்படையில், கடந்த ஆட்சிக்காலத்தில், மூன்றாவது முழுமை திட்டத்துக்காக, 26 தலைப்புகள் இறுதி செய்யப்பட்டன. மக்கள் மற்றும் அரசின் பரிந்துரைகளை இதற்குள் சேர்க்கும் வகையில், தொகுப்பு பணிகள் நடந்து வருகின்றன.
ஆனால், இந்த ஆண்டு ஜன., மாதம் மூன்றாவது முழுமை திட்ட வரைவு அறிக்கை வெளியிடப்படும் என, கடந்த ஆட்சிக்காலத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், ஆட்சி முடியும் வரை, இதற்கான பணிகளில் எந்த முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை.
இந்நிலையில், ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு, வீட்டுவசதி துறைக்கு புதிய செயலர், சி.எம்.டி.ஏ.,வுக்கு புதிய உறுப்பினர் செயலர் ஆகியோர் பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில், முழுமை திட்ட பணிகள் முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளன.
இதுகுறித்து, அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது: கடந்த ஆட்சிக்காலத்தில் இரண்டு ஆண்டுகளாக முழுமை திட்ட வரைவு தயாரிப்பு பணிகள் முடங்கி இருந்தன. குறிப்பாக, சி.எம்.டி.ஏ., உறுப்பினர் செயலராக இருந்து மத்திய அரசு பணிக்கு சென்ற அதிகாரி, திரைமறைவில் தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தியதால் பணிகள் முடங்கும் நிலை ஏற்பட்டது.
ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், முழுமை திட்ட வரைவு தயாரிப்பு நிலவரம் குறித்து முதல்வர், துறை அமைச்சர் ஆகியோருக்கு விளக்கப்பட்டது. முதல்வர், துறை அமைச்சர் மற்றும் உயரதிகாரிகள் பரிந்துரைத்த மாற்றங்கள் அடிப்படையில், முழுமை திட்டத்தில் புதிய பிரிவுகள் சேர்க்கப்பட உள்ளன.
குறிப்பாக, காலநிலை மாற்றத்தால் கட்டடங்களுக்கு ஏற்படும் தாக்கம்; அதை சமாளிக்கும் வகையில், கட்டட விதிகளில் செய்ய வேண்டிய மாற்றங்களும் சேர்க்கப்பட உள்ளன. நில வகைபாடு மற்றும் கட்டடங்களுக்கான புதிய வழிகாட்டுதல்கள் இதில் சேர்க்கப்பட உள்ளன.
கூடுதல் விபரங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு முழுமை திட்டத்தில் இணைப்பதற்கான பணிகள் நடந்து வருகின்றன. இதனால், வரைவு அறிக்கை தயாரிப்புக்கு இன்னும், ஆறு முதல் எட்டு மாதங்கள் வரை ஆகும் என்பதால், அடுத்த ஆண்டு தான் வரைவு இறுதியாகும் என தெரிகிறது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.