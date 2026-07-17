கருப்பு தாளை ரூபாய் நோட்டுகளாக மாற்றி தருவதாக மோசடி: 4 பேர் கைது தென் ஆப்ரிக்க நபருக்கு வலை
கருப்பு தாளை ரூபாய் நோட்டுகளாக மாற்றி தருவதாக மோசடி: 4 பேர் கைது தென் ஆப்ரிக்க நபருக்கு வலை
ADDED : ஜூலை 17, 2026 02:02 AM
வளசரவாக்கம்: சென்னை, கிழக்கு கடற்கரை சாலையைச் சேர்ந்த சித்தார்த் கோஷா, பிரபல தனியார் மருத்துவமனையில் நரம்பியல் டாக்டராக பணியாற்றி வருகிறார்.
இவரது ராமாபுரம், கோத்தாரி நகர் பசுபதி தெருவில் உள்ள வீடு, குத்தகைக்கு விடப்பட்டுள்ளது. இந்த வீட்டில், கள்ளநோட்டுகள் தயாரிப்பதற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த, ரூபாய் நோட்டுகளின் அளவுக்கு வெட்டப்பட்ட, 40 கட்டு கரு ப்பு தாள்கள் சிக்கின.
இச்செயலில் ஈடுபட்ட வளசரவாக்கம் பிரகாசம் சாலையைச் சேர்ந்த தமிழரசி, 45, உமாபதி, 54, வினோத், 34, ஸ்டாலின், 42, ஆகிய நால்வரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
விசாரணையில், தென் ஆப்ரிக்காவைச் சேர்ந்த வில்லியம்ஸ் என்பவர், இந்த கருப்பு தாள்களை தமிழரசியிடம் கொடுத்தது தெரியவந்தது.
இந்த கும்பல், 'கருப்பு தாள்களை சிறப்பு அமிலத்தில் கலந்தால், அவை உண்மையான ரூபாய் நோட்டுகளாக மாறிவிடும்' எனக் கூறி பலரை ஏமாற்றியுள்ளது. நம்பிக்கை ஏற்படுத்த சில உண்மையான ரூபாய் நோட்டுகளுக்கு கருப்பு நிறம் பூசி, பின் அமிலத்தில் கழுவி காட்டி மோசடியில் ஈடுபட்டதும் விசாரணையில் அம்பலமானது.
கைது செய்யப்பட்ட தமிழரசி, மலேஷிய நிறுவனத்துக்கு சர்க்கரை ஏற்றுமதி செய்து தருவதாகக் கூறி, 10 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்த வழக்கில் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டு சிறை சென்றவர். இந்த வழக்கில் தலைமறைவாக உள்ள தென் ஆப்ரிக்காவைச் சேர்ந்த வில்லியம்ஸை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.