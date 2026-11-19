/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ஸ்கோப் குளோபல் பள்ளி ‘பட்டம்’ வினாடி – வினா
UPDATED : நவ 18, 2026 04:28 PM
ADDED : நவ 18, 2026 04:22 PM
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‘தினமலர்’ நாளிதழின் மாணவர் பதிப்பான பட்டம், ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி மற்றும் ‘கிப்ட் பார்ட்னர்’ சத்யா ஏஜென்ஸி இணைந்து வழங்கும், ‘பட்டம் 2026 -– 27’ வினாடி – வினா போட்டி, கிழக்கு முகப்பேரில் உள்ள, ‘ஸ்கோப் குளோபல்’ பள்ளியில் சமீபத்தில் நடந்தது.
இதில் வெற்றி பெற்ற மாணவ – மாணவியருடன், இடமிருந்து: கல்வி ஒருங்கிணைப்பாளர் ப்ரியாஸ்ரீ, ஆசிரியைகள் ஸ்ரீவித்யா, மலர், பள்ளி தாளாளர் திப்தி ஷரத், ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி பேராசிரியர் கார்த்திகேயன், அகாடமிக் டீன் அதிதி, பள்ளி துணை முதல்வர் ராமபிரபா, தமிழ் ஆசிரியை வயோலா.