இன்று இனிதாக: சென்னை

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ADDED : நவ 06, 2026 04:14 PM
ஆன்மிகம்
* கபாலீஸ்வரர் கோவில்
மாத சிவராத்திரியை முன்னிட்டு கபாலீஸ்வரர் அபிஷேகம்- – காலை 8:30 மணி. இடம்: மயிலாப்பூர்.
* நந்தீஸ்வரர் கோவில்
மாத சிவராத்திரி -பஞ்சாட்சரம் ஓதுதல் –- மாலை 6:30 மணி. இடம்: பரங்கிமலை ரயில் நிலையம் அருகில் ஆதம்பாக்கம்.
* பார்த்தசாரதி கோவில்
திருமஞ்சனம்- – மதியம் 2:30 மணி. மணவாள மாமுனிகள் பெரியவீதி புறப்பாடு- – மாலை 6:30 மணி. இடம்: திருவல்லிக்கேணி.
* வெங்கடேஸ்வர சுவாமி கோவில்
நான்காம் நாள் உத்சவம் –- காலை 8:00 மணி. இடம்: பஜனை கோவில் தெரு, மடிப்பாக்கம்.
* அர்க்கீஸ்வரர் கோவில்
அபிஷேக அலங்கார ஆராதனை –- காலை 8:30 மணி. இடம்: சக்தி சூரியம்மன் கோவில் வளாகம், பம்மல்.
* பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயர் கோவில்
அபிஷேக அலங்கார ஆராதனை –- காலை 9:00 மணி. இடம்: கல்லுாரி சாலை, கவுரிவாக்கம்.
* சீனிவாசன் பெருமாள் கோவில்
கம்ப ராமாயண சொற்பொழிவு: புலவர் அரங்கநாதன் –- மாலை 6:00 மணி. இடம்: ஆஞ்சநேயர் நகர், ஜல்லடம்பேட்டை.
* தருமபுர ஆதீன சமய பிரசார நிலையம்
திருப்புகழ் இலவச வகுப்பு – நடத்துபவர்: வீ.கலைச்செல்வன் –- மாலை 5:30 மணி. இடம்: வடக்கு உஸ்மான் சாலை, தி.நகர்.