/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/இன்று இனிதாக: சென்னை
ADDED : நவ 07, 2026 03:15 PM
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* கூட்டு தியானம்- : காலை 10:00 மற்றும் மாலை 6:30 மணி, இடம்: ஸ்ரீ அரபிந்தோ சொசைட்டி, அசோக்நகர்.
* வெங்கடேஸ்வர சுவாமி கோவில்.
மணவாள மாமுனிகள் வார்ஷிக உற்சவம். ஆறாம் நாள் உற்சவம் ---– மாலை 6:00 மணி. இடம்: பஜனை கோவில் தெரு, மடிப்பாக்கம்.
ஆதிபுரீஸ்வரர் கோவில்
சோமவார அபிஷேகம் அலங்கார ஆராதனை –- மாலை 6:00 மணி. பள்ளியறை பூஜை - – இரவு 8:00 மணி. இடம்: பள்ளிக்கரணை.
* சிவசுப்ரமணிய சுவாமி கோவில்.
சிறப்பு அபிஷேகம் –- காலை 6:00 மணி. ராகவன்ஜியின் கந்தர் அலங்காரம் -– மாலை 6:00 மணி. இடம்: இ.சி.ஆர்., நீலாங்கரை.