நாளை மின் தடை: சென்னை

UPDATED : அக் 27, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 26, 2026 10:06 PM
காலை 9:00 மணி முதல்
மதியம் 2:00 வரை
மடிப்பாக்கம்: சீலா நகர், அன்னை தெரசா நகர், ராம்நகர் தெற்கு, பஜனை கோவில் தெரு, மேடவாக்கம் பிரதான சாலை, அலமேலு மங்களபுரம், கார்த்திகேயபுரம், சபரி சாலை, அம்மன் நகர், செங்காளியம்மன் தெரு, இந்து காலனி, கணேஷ் நகர், என்எஸ்சி போஸ் சாலை, திலகர் அவென்யூ.
புழல்: ஜவஹர்லால் நகர், காமராஜர் நகர், பாடியநல்லுார், நேதாஜி நகர், பைபாஸ் சாலை, காவாங்கரை, ஜி.என்.டி. சாலை, அழகிரி தெரு, பாரதிதாசன் தெரு, சங்கரலிங்கனார் தெரு, என்.எஸ்.இ., போஸ் தெரு, வடகரை, எஸ்.எஸ். பாபா நகர், சாமியார் மடம்.
அனகாபுத்துார்: வெங்கடேஸ்வரா நகர், குருசாமி நகர், எம்.ஜி.ஆர்., நகர், கருணாநிதி தெரு, பக்தவத்சலம் தெரு, சாந்தி நகர், ஞானியார் தெரு, அருள் நகர், வி.ஜி.ஏ. நகர், கஸ்தூரிபாய் தெரு, முத்துலாண்டி நகர், கங்கை தெரு, காவேரி தெரு, நர்மதா தெரு, கலைமகள் தெரு, அண்ணா தெரு, கண்ணகி தெரு, கவுரி அவென்யூ உள்ளிட்ட பகுதிகள்.