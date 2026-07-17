/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ விடுதி உரிமையாளர் கடத்தல் இருவர் கைது
ADDED : ஜூலை 17, 2026 03:41 AM
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நொளம்பூர்: நொளம்பூர், பிருந்தாவன் அவென்யூவைச் சேர்ந்தவர் பிரியதர்ஷன், 39; தங்கும் விடுதி நடத்தி வருகிறார்.
செங்குட்டுவன் என்பவரிடம் 22.50 லட்சம் ரூபாய் கடன் பெற்று, இதில் 7.50 லட்சம் ரூபாயை மட்டும் திருப்பி செலுத்தியுள்ளார். எஞ்சிய 15 லட்சம் ரூபாயை வழங்காமல் காலம் தாழ்த்தியுள்ளார்.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த செங்குட்டுவன், கடந்த மாதம் 29ல், வீட்டருகே நின்றிருந்த பிரியதர்ஷனை, 'ஹோண்டா சிட்டி' காரில் வந்து, கூட்டாளிகளுடன் சேர்ந்து கடத்தினார். 15 லட்சம் ரூபாய்க்கு பதிலாக அவரது வீட்டை எழுதி தருமாறு மிரட்டினார்.
பின், மதுரவாயல் வெளிவட்டச் சாலையில் பிரியதர்ஷனை இறக்கிவிட்டு தப்பினர்.
நொளம்பூர் போலீசார், சென்னீர்குப்பத்தைச் சேர்ந்த விக்னேஷ், 34, கமல், 33, ஆகியோரை கைது செய்தனர். செங்குட்டுவன் உட்பட இருவரை தேடி வருகின்றனர்.