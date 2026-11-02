/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/திருமண வரவேற்பு விழா
UPDATED : நவ 01, 2026 08:11 PM
ADDED : நவ 01, 2026 08:08 PM
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‘தினமலர்’ நாளிதழ் ‘வாரமலர் – அந்துமணி’யின் தீவிர வாசகர் ரகுராமன் – கனகவல்லி தம்பதியின் மகன் நிரஞ்சன் – ஸ்ரேயா திருமண வரவேற்பு விழா, சமீபத்தில் நடந்தது.
இதில், இடது புறம்: ‘ஆல் இண்டியா ரேடியோ’ கொடைக்கானல் நிலையத்தின் பொறுப்பாளர் ராஜா, வலது ஓரம்: ‘மணிமேகலை’ பிரசுர ஆசிரியர் குழுத் தலைவர் லேனா தமிழ்வாணன், நிர்வாக இயக்குநர் ரவி தமிழ்வாணன். இடம்: ஸ்ரீ அபிராமி மஹால், கிழக்கு தாம்பரம்.