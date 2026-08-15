ரயிலில் ‘ஐபோன்ʼ பறித்த வாலிபர் கைது

ADDED : ஆக 14, 2026 04:12 PM
ரயில் பயணியிடம் போன் பறித்தவர் கைது
ராயபுரம்: சவுகார்பேட்டையைச் சேர்ந்தவர் ரமேஷ், 24. ஆந்திராவில் எலக்ட்ரிக்கல் கடையில் பணிபுரிகிறார். கடந்த 11ம் தேதி இரவு சென்னைக்கு ரயிலில் வந்து கொண்டிந்தார். வண்ணாரப்பேட்டை – வியாசர்பாடி இடையே வந்தபோது, ஜன்னல் வழியாக மர்ம நபர், ரமேஷின் ‘ஐ – போனை’ பறித்து தப்பினார். விசாரித்த ராயபுரம் ரயில்வே போலீசார், திருட்டில் ஈடுபட்ட வண்ணாரப்பேட்டை, மூலக்கொத்தளத்தைச் சேர்ந்த மாதவன், 24, என்பவரை கைது செய்து, ஐ – போனை பறிமுதல் செய்தனர்.
ஆட்டோ ஓட்டுநரிடம் சிக்கிய போன் திருடன்
நுங்கம்பாக்கம்: நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள ஹோட்டலில் பணிபுரிபவர் தினேஷ், 29. ஊழியர்கள் தங்கும் அறையில் இருந்த இவரது மொபைல் போன், நேற்று முன்தினம் அதிகாலை திருட்டு போனது. நண்பரின் மொபைல்போனில் இருந்து தன் எண்ணிற்கு தினேஷ் தொடர்பு கொண்டுள்ளார். அப்போது, எதிர்முனையில் பேசிய ஆட்டோ ஓட்டுநர், உங்களது போனை திருடியவர், கோடம்பாக்கம் அருகே பிடித்து வைத்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். நுங்கம்பாக்கம் போலீசாரின் விசாரணையில், திருட்டில் ஈடுபட்டவர் நேபாளத்தைச் சேர்ந்த நரேந்திர ராணா, 38 என்பதும், ஆட்டோ ஓட்டுநரிடம் மொபைல் போனை திருட முயன்றபோது சிக்கியதும் தெரியவந்தது. அவரை கைது செய்த போலீசார், மொபைல் போன்களை பறிமுதல் செய்தனர்.
மூதாட்டியிடம் செயின் பறித்தவர் சிக்கினார்
குன்றத்துார்: படப்பை அடுத்த ஆதனுார் டி.டி.சி., நகரைச் சேர்ந்தவர் லட்சுமி, 60. இவர், தன் கணவருடன் 12ம் தேதி இரவு 7:30 மணியளவில், அதே பகுதியில் நடைபயிற்சி மேற்கொண்டார். அப்போது, பைக்கில் வந்த இருவர், லட்சுமியின் 5 சவரன் செயினை பறித்து சென்றனர். இது குறித்து விசாரித்த மணிமங்கலம் போலீசார், திருட்டில் ஈடுபட்ட படப்பை, வட்டம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த செல்வம், 30, என்பவரை நேற்று கைது செய்தனர். ராஜேஷ், 31, என்பவரை தேடி வருகின்றனர்.