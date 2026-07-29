/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ எல்லா ஸ்டாப்களிலும் பஸ் நிறுத்த உத்தரவு
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:11 PM
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கோவை: அரசு போக்குவரத்து கழகம் கோவை கோட்ட தலைமை அலுவலகத்தில் மேலாண் இயக்குனர் முகமது நாசர் தலைமையில் கோவை, திருப்பூர், நீலகிரி, ஈரோடு மண்டல டிக்கெட் பரிசோதகர்கள், போக்குவரத்து ஆய்வாளர்கள் பங்கேற்ற ஆய்வுக்கூட்டம் நடந்தது.
‘‘அனைவரும் உரிய சீருடையுடன் பணிபுரிய வேண்டும். உரிய நேரத்தில் பஸ்கள் இயக்கப்படுவது, அனைத்து ஸ்டாப்களிலும் பயணிகளை ஏற்றி, இறக்குவது, போக்குவரத்து விதிகளுக்கு உட்பட்டு பஸ்களை இயக்குவது போன்றவற்றை கண்காணிக்க வேண்டும். குறை இருந்தால் உரிய நடவடிக்கைக்கு பரிந்துரைக்க வேண்டும். அரசு போக்குவரத்து கழகத்தின் நற்பெயரை பாதுகாக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு அலுவலரின் முதன்மை பொறுப்பு,’’ என, மேலாண் இயக்குனர் முகமது நாசர் தெரிவித்தார்.