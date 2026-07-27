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டிஜிட்டல் தளத்தில் இணைய சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு அழைப்பு

டிஜிட்டல் தளத்தில் இணைய சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு அழைப்பு

ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:23 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:23 PM

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அன்னுார்: டிஜிட்டல் தளத்தில் இணைய சுய உதவி குழுக்களுக்கு மகளிர் திட்டம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது.

தமிழகத்தில் உள்ள மகளிர் சுய உதவி குழுக்களுக்கு, அரசு சார்பில் இலவசமாக தொழிற்பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது. மானியமும், தொழில் செய்ய கடனும் வழங்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், சுய உதவி குழுக்களின் முக அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தும் முகாம் துவங்கி உள்ளது.

மகளிர் திட்டம் சார்பில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:

சுய உதவி குழு உறுப்பினர்கள், வரும் 31ம் தேதி வரை நடைபெற உள்ள முக அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தும் முகாமில் பங்கேற்க வேண்டும். இதில் ஆதார் உட்பட ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து டிஜிட்டல் தளத்தில் இணைய வேண்டும். இதன் வாயிலாக, வங்கிகள் மற்றும் சுய உதவிக் குழு கூட்டமைப்பு சேவைகளை எளிதில் அறிந்து கொள்ளலாம். வங்கிக் கடன் பெற உதவும். துல்லியமான மற்றும் பாதுகாப்பான அடையாளம் இதன் வாயிலாக உறுதி செய்யப்படுகிறது.

அன்னுார் வட்டாரத்தில் உள்ள மகளிர் சுய உதவி குழு உறுப்பினர்கள், டிஜிட்டல் தளத்தில் இணைய வேண்டும். கூடுதல் விவரங்களுக்கு 9940708581 என்கிற மொபைல் எண்ணில், மகளிர் திட்ட மேலாளர் கந்தசாமியை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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