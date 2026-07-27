/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ குப்பை கொட்டியவருக்கு அபராதம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:32 PM
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வீரகேரளம்: மாநகராட்சி பகுதிகளில் பொது இடங்களில் குப்பை தொட்டி வைக்கும் முறை ஒழிக்கப்பட்டுள்ளது.
பொது இடங்களில் குப்பை கொட்டுவோருக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டு வருகிறது. வார்டு 40 வீரகேரளத்தில் உள்ள மாநகராட்சி மின் மயானத்தில், அப்பகுதியை சேர்ந்தவர் குப்பை கொட்டியுள்ளார். மாநகராட்சி சுகாதாரப்பிரிவு அலுவலர்கள் அந்த நபருக்கு ரூ.20,000 அபராதம் விதித்தனர். பொது இடங்கள், சாலையோரம், நீர்நிலைகளில் குப்பை கொட்ட கூடாது என்று மாநகராட்சி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.