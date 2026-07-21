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இந்துஸ்தான் கல்லுாரி பட்டமளிப்பு விழா

இந்துஸ்தான் கல்லுாரி பட்டமளிப்பு விழா

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:22 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:22 PM

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நவஇந்தியா: இந்துஸ்தான் கலை அறிவியல் கல்லுாரியின், 24வது பட்டமளிப்பு விழா நேற்று நடந்தது.

இணைய சமூக அறக்கட்டளையின் பயிற்சி மற்றும் கற்றல் பிரிவு முதன்மை இயக்குனர் எஸ்தர் கிகயோனி, முதன்மை மேலாளர் மரியன் பிரிவட்டரஸ் ஆகியோர் மாணவர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கினர்.

தங்கள் நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகள் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தின் முக்கியத்துவம் குறித்து விளக்கினர். கலை, அறிவியல் படிப்புகளில் உள்ள தொழில்நுட்ப அப்டேட்களை விளக்கினர்.

கல்லுாரி நிர்வாக அறங்காவலர் சரஸ்வதி கண்ணையன் பேசுகையில், ‘‘பட்டங்களை பெற்றதுடன் நின்று விடாமல், தினசரி துறை சார்ந்த அப்டேட்களை தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும். தொழில் நிறுவனங்கள் எதிர்பார்க்கும், திறன்களை வளர்த்து கொள்வது அவசியம். தனித்திறன் இருந்தால் தான் ஜெயிக்க முடியும்,’’ என்றார்.

விழாவில், கல்லுாரி செயலர் பிரியா உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.

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