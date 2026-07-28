துாய்மை பணியாளர் நியமிக்க கோரிக்கை

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ துாய்மை பணியாளர் நியமிக்க கோரிக்கை
ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:41 PM
அ நிறம் | அளவு
கோவை: 26வது வார்டில் மூன்று நாட்களுக்கு ஒருமுறைதான் குப்பை அள்ளப்படுவதால், 20க்கு மேற்பட்ட இடங்களில் தேங்கிக்கிடப்பதாக கவுன்சிலர் சித்ரா மாநகராட்சி கமிஷனர் ரவி தேஜாவிடம் மனு அளித்துள்ளார்.
மனுவில், ‘மாநகராட்சி முழுவதும் தூய்மை பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை உள்ளது. ஓய்வு பெற்றவர்கள், மாற்று பணிக்கு சென்றவர்களுக்கு பதிலாக புதிய பணியாளர்கள் நியமிக்கப்படவில்லை. ஒவ்வொரு பகுதியிலும் குப்பை அதிகம் தேங்குகிறது. சாக்கடையும் சுத்தம் செய்வதில்லை.
குப்பை சேகரிக்க போதுமான வாகனங்களும் இல்லை. மூன்று நாட்களுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே குப்பை பெறப்படுகிறது. என் வார்டில் 20க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் குப்பை தேங்கி கிடக்கிறது’ என கூறியுள்ளார்.