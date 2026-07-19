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குறுமைய விளையாட்டு போட்டிகள் துவக்கம்

குறுமைய விளையாட்டு போட்டிகள் துவக்கம்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:22 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:22 PM

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மேட்டுப்பாளையம்: குறுமையை அளவிலான சதுரங்கப் போட்டிகள், நஞ்சையா லிங்கம்மாள் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி உள்ளரங்கில் துவங்கியது.

பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில், மேட்டுப்பாளையம் குறுமையத்தின் சார்பாக, பாரத் வித்யா நிகேதன் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளியானது, பலவிதமான புதிய விளையாட்டுகள் மற்றும் பழைய விளையாட்டு போட்டிகள் அனைத்தையும், நடந்த திட்டமிட்டது. 2026--–-27ம் கல்வியாண்டிற்கான குறுமைய சதுரங்க போட்டிகள், மேட்டுப்பாளையம் நஞ்சையா லிங்கம்மாள் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி உள்ளரங்கில் நடந்தது. போட்டிகளை கோவை மாவட்ட உடற்கல்வி ஆய்வாளர் குமரேசன் துவக்கி வைத்தார். பாலிடெக்னிக் கல்லூரி செயலர் சத்தியமூர்த்தி, பாரத் வித்யா நிகேதன் பள்ளி செயலர் பிரியா தனலட்சுமி, முதன்மை முதல்வர் சசிகுமார், முதல்வர் ரம்யா ஆகியோர் போட்டிகளை துவக்கி வைத்தனர்.

போட்டிகளில் அரசு, அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் மற்றும் மெட்ரிக் மேல்நிலை, 48 பள்ளிகளை சேர்ந்த, 450 மாணவ, மாணவியர் பங்கேற்றனர். இதில், 11, 14, 17 மற்றும் 19 வயதுக்குட்பட்ட பிரிவில், ஆண், பெண் இரு பாலருக்கான போட்டிகள் நடந்தன. போட்டியின் ஒருங்கிணைப்பாளராக ஜெயபாண்டியன் இருந்தார். போட்டியின் நடுவர்களாக சதுரங்க அகாடமியின் நிறுவனர் கணேஷ் மற்றும் பலர் இருந்தனர்.

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