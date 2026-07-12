/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ சப்–கலெக்டர்கள் மாற்றம்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 09:22 PM
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கோவை: கோவையில் பணிபுரிந்த சப்–கலெக்டர் அந்தஸ்திலான அதிகாரிகள், வேறு நகரங்களுக்கு மாற்றப்பட்டனர். குடிநீர் வடிகால் வாரியம் தலைமை பொறியாளரின் தொழில்நுட்பம் அல்லாத நேர்முக உதவியாளர் முருகேசன், கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலராக மாற்றப்பட்டார்.
தர்மபுரி சமூக பாதுகாப்பு திட்ட சப்–கலெக்டர் செல்வி, குடிநீர் வடிகால் வாரிய தலைமை பொறியாளரின் தொழில்நுட்பம் அல்லாத நேர்முக உதவியாளராக நியமிக்கப்பட்டார். கொச்சின் – சேலம் காஸ் குழாய் பதிவு திட்ட முன்னாள் ஒருங்கிணைப்பு அலுவலர் கோகிலா, ஈரோடு மாவட்ட கலால் உதவி கமிஷனராக நியமிக்கப்பட்டு உள்ளார்.