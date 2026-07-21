/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ ‘சத்துணவு திட்டத்தில் பணியிடம் நிரப்பணும்’
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:02 PM
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கோவை: காலை உணவு திட்டத்தை சத்துணவு திட்டத்துடன் இணைத்து செயல்படுத்த, தமிழ்நாடு சத்துணவு ஊழியர் சங்கத்தினர் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
சங்கத்தினர் கூறியதாவது:
சத்துணவு திட்டத்தில் ஏற்கனவே நிறைய காலிப்பணியிடங்கள் உள்ளன; இந்த ஆண்டில் அதிகமானோர் ஓய்வு பெற உள்ளதால், காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கும். நிரப்ப நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
ஆண் சத்துணவு அமைப்பாளர்கள் மற்றும் சத்துணவு ஊழியர்கள் பணியில் சேர்ந்த 10 ஆண்டுகள் முடிந்தவுடன், தகுதிக்கேற்ப பதவி உயர்வு வழங்க வேண்டும். காலமுறை ஊதியம், மகப்பேறு விடுப்பு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, பிப்ரவரியில் நடத்திய தொடர் போராட்டத்தின்போது பிடித்தம் செய்யப்பட்ட 16 நாட்களுக்கான ஊதியத்தையும் வழங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் தெரிவித்தனர்.