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ரயில்வே மேம்பாலம் கட்டுமானம் எப்போது! போக்குவரத்து நெருக்கடியால் சிக்கல்-

ரயில்வே மேம்பாலம் கட்டுமானம் எப்போது! போக்குவரத்து நெருக்கடியால் சிக்கல்-

ADDED : ஜூலை 30, 2026 08:32 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 08:32 PM

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பெ.நா.பாளையம்: பெரியநாயக்கன்பாளையம் அருகே வீரபாண்டிக்கு செல்லும் வழியில், ரயில்வே மேம்பாலம் அமைக்க வேண்டும் என்ற பொது மக்களின் நீண்ட கால கோரிக்கை கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது.

கோவை -– மேட்டுப்பாளையம் சாலையில், வீரபாண்டி பிரிவிலிருந்து கிழக்கு பகுதியில் நாயக்கனுார், வீரபாண்டி, காளிபாளையம், சாமநாயக்கன்பாளையம், வெள்ளமடை உள்ளிட்ட கிராமங்களும், அதை ஒட்டிய ஏராளமான குடியிருப்புகளும் உள்ளன. இங்கிருந்து வீரபாண்டி பிரிவு, பிரஸ்காலனி வழியாக மேட்டுப்பாளையத்துக்கும், ஜோதிபுரம், பெரியநாயக்கன்பாளையம் வழியாக கோவைக்கும் தினமும் ஏராளமான இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள், பஸ், லாரி உள்ளிட்ட கனரக வாகனங்களும் சென்று வருகின்றன.

இந்த வாகனங்கள் அனைத்தும் வீரபாண்டி பிரிவு, நாயக்கனூர் இடையே உள்ள கோவை -– மேட்டுப்பாளையம் ரயில் பாதை இடையே உள்ள சிறிய அளவிலான ரயில்வே பாலத்தை கடந்து செல்ல வேண்டியுள்ளது. பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இப்பாலம் கட்டப்பட்டது. அப்போது உள்ள வாகன போக்குவரத்து மற்றும் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப பாலம் போதுமானதாக இருந்தது. ஆனால், தற்போது ஏராளமான குடியிருப்புகள் ரயில்வே பாலத்தை கடந்து உருவாகி வருவதால், தினசரி காலை, மாலை நேரங்களில் வாகனங்கள் இந்த சிறிய அளவிலான ரயில்வே பாலத்தை கடந்து செல்வதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது. இதனால், போக்குவரத்து நெருக்கடி ஏற்பட்டு, பள்ளி, குழந்தைகள் மற்றும் கோவை, மேட்டுப்பாளையம் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள தனியார் மற்றும் அரசு பணிகளுக்கு செல்பவர்கள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகிறார்கள். இப்பிரச்னைக்கு நிரந்தர தீர்வு காணும் வகையில், இப்பகுதியில் ரயில்வே மேம்பாலத்தை அமைக்க, மத்திய அரசு உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என இப்பகுதி மக்கள் நீண்ட காலமாக கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.

இப்பகுதி பொதுமக்கள் கூறுகையில், ‘இங்கு பாலம் அமைக்கப்பட்டால், துடியலுார், மேட்டுப்பாளையம், பிரஸ்காலனி வட்டாரங்களில் வசிக்கும் நபர்கள் இந்த பாலத்தின் வழியாக அன்னுார், அவிநாசி செல்ல முடியும். இப்பகுதியில் மேட்டுப்பாளையம், கோவை ரயில்வே பாதையின் இருபுறங்களிலும் வசிக்கும் மக்கள் சுலபமான போக்குவரத்தால் நிம்மதியாக தினசரி பணிக்கு சென்று வர முடியும். பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்களும் பாதுகாப்பாக வீடு திரும்ப முடியும். பொது மக்களின் நீண்ட கால பிரச்சனைக்கு மத்திய அரசு உடனடியாக தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என்றனர்.

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