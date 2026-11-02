/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/சி.டி.சி.ஏ. கிரிக்கெட் இருவருக்கு 4 விக்கெட்
UPDATED : நவ 01, 2026 03:47 PM
ADDED : நவ 01, 2026 03:44 PM
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கோவை: கோவை மாவட்ட கிரிக்கெட் சங்கம்(சி.டி.சி.ஏ.) சார்பில், ஒன்றாவது டிவிஷன் போட்டி சூர்யபாலா மைதானம் உள்ளிட்ட இடங்களில் நடக்கிறது.
கோவை டஸ்கர்ஸ் அணியினர் 40.2 ஓவரில் 151 ரன் எடுத்தனர். தாஷிஸ் கண்ணன் 41 ரன் எடுத்தார். எதிரணியின் கார்த்திகேயன் 4, ஆனந்தகுமார் 3 விக்கெட் வீழ்த்தினர். சூர்யபாலா கிரிக்கெட் கிளப் அணியினர் 35.4 ஓவரில் 99 ரன் எடுத்து தோல்வியடைந்தனர். எதிரணியின் கிருபாகர் 4, தாஷிஸ் கண்ணன் 3 விக்கெட் எடுத்தனர். தொடர்ந்து போட்டிகள் நடக்கின்றன.