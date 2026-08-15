ஆடிப்பூரம் கோலாகலம்

ADDED : ஆக 14, 2026 08:40 PM
கோவை: ஆண்டாள் அவதரித்த நாளான ஆடிப்பூர திருவிழா நேற்று கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது.
வைணவ நெறியை வளர்த்த ஆழ்வார்கள் பன்னிருவர். மஹாவிஷ்ணுவின் அம்சமாக கருதப்பட்டனர். அதில் பெண் ஆழ்வார் ஆண்டாள். அவர் இயற்றிய திருப்பாவையும், நாச்சியார் திருமொழியும் வைணவ பக்தி இலக்கியங்களில் முக்கியமானது.
ஆண்டாள் ஆடி மாதம் பூரம் நட்சத்திரத்தில் அவதரித்தவர். சலிவன் வீதி வேணுகோபாலசுவாமி கோயிலில் நேற்று சுவாமிக்கு திருமஞ்சனமும் சிறப்பு அலங்காரமும் நடந்தது,
திருப்பள்ளி எழுச்சி, திருப்பாவை, நாச்சியார் திருமொழி, வேதபாராயணங்கள் முழங்க சிறப்பு ஆராதனைகள் நடந்தது. பாகவதோத்மர்களின் சாற்றுமறையோடு நிறைவடைந்தது. திரளானபக்தர்கள் சுவாமியை தரிசித்தனர்.
ஆண்டாளுக்கு மஞ்சள், குங்குமம், வளையல், மாங்கல்யகயறு வைத்து சிறப்பு வழிபாடு செய்தனர். அவற்றை பெண் பக்தர்களுக்கு வழங்கினர்.
ராம்நகர் கோதண்டராமர் கோயில், உக்கடம் லட்சுமி நரசிம்மர், பெரியகடைவீதி லட்சுமி நாாரயண வேணுகோபால சுவாமி, சித்தாபுதுார் ஜெகன்நாதர்,
பாப்பநாயக்கன்பாளையம் சீனிவாசபெருமாள் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடந்தது. திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.