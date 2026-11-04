வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட பத்திர எழுத்தர்கள் முடிவு
வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட பத்திர எழுத்தர்கள் முடிவு
UPDATED : நவ 03, 2026 04:41 PM
ADDED : நவ 03, 2026 04:37 PM
கிணத்துக்கடவு: கிணத்துக்கடவு, பத்திர எழுத்தர்கள் சார்பில், பத்திரப்பதிவு இ–டெண்டர் முறையை முழுமையாக கைவிட கோரி, வேலை நிறுத்த போராட்டம் செய்வதாக அறிவித்துள்ளனர்.
தமிழக பத்திரப்பதிவு துறையில், பத்திரம் பதிவு செய்ய இ–டெண்டர் முறை கொண்டு வரப்படும் என, அரசு அறிவித்துள்ளது. இதனால், ஆவண எழுத்தர்கள் மற்றும் வக்கீல்கள் வாழ்வாதாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்படும் நிலை உள்ளது.
மேலும், போலி ஆவணங்கள், ஆள்மாறட்ட மோசடிகள் அதிகரிக்க வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிவித்து, இந்த இ–டெண்டர் முறையை ரத்து செய்யக் கோரி, கடந்த சில தினங்களுக்கு முன், கிணத்துக்கடவு சார்–பதிவாளர் அலுவலகம் முன், பத்திர எழுத்தர்கள் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதை தொடர்ந்து, கிணத்துக்கடவு பத்திர எழுத்தர்கள் சங்கம் சார்பில், வேலை நிறுத்தம் செய்வதற்கான ஆலோசனை கூட்டம் நேற்று முன்தினம் நடந்தது. அதில், வரும் 6 முதல் 11ம் தேதி வரை, பத்திர எழுத்தர் அலுவலகங்களை கடையடைப்பு செய்து இத்திட்டத்துக்கு எதிர்ப்பை தெரிவித்து, அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்ல தீர்மானிக்கப்பட்டது.