ஏலத்தில் தேங்காய் விலை குறைந்தது

UPDATED : நவ 05, 2026 09:56 PM
ADDED : நவ 05, 2026 09:56 PM
அன்னூர்: ஏல விற்பனையில் தேங்காய் விலை குறைந்தது.
அன்னூர் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் வேளாண் விளைபொருட்களின் ஏல விற்பனை நடந்தது. இதில் 9,500 தேங்காய்கள் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருந்தன.
ஒரு கிலோ குறைந்தது 43 ரூபாய் 55 பைசா முதல், அதிகபட்சம் 50 ரூபாய் 10 பைசா வரை விற்பனையானது. தேங்காய் கொப்பரை 120 மூட்டை விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருந்தது. ஒரு கிலோ குறைந்தது 100 ரூபாய் 69 பைசா முதல், அதிகபட்சமாக 157 ரூபாய் 89 பைசா வரை விற்பனையானது.
தேங்காய் தொட்டி 200 மூட்டை விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருந்தது. ஒரு கிலோ 25 ரூபாய் 15 பைசா என விற்பனையானது. மொத்தம் 11 லட்சத்து 16 ஆயிரத்து 536 ரூபாய்க்கு விளை பொருட்கள் விற்பனையானது. ஏலத்தில் 107 விவசாயிகள் பங்கேற்றனர்.
இத்தகவலை கோயம்புத்தூர் விற்பனை குழு முதுநிலை செயலாளர் ஆறுமுக ராஜன் தெரிவித்தார். கடந்த வாரத்தை விட தேங்காய் விலை குறைந்துள்ளது என விவசாயிகள் கூறினர்.