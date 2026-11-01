கோயம்புத்தூர் இன்றைய நிகழ்ச்சி 01/11/2026

ADDED : நவ 01, 2026 02:57 PM
தேய்பிறை அஷ்டமி பூஜை
வெள்ளனுார் ஆறுபடை நகர் ஆதி பரமேஸ்வரர் மற்றும் ஆதிசக்தி கோயிலில் தேய்பிறை அஷ்டமி பூஜை நடக்கிறது. மாலை 7.20 முதல் 8.20 மணி வரை நடக்கும்.
திறப்பு விழா
வி.பி.ஜே. ஜூவல்லர்ஸின் புதிய பிரம்மண்ட கடை திறப்பு விழா காந்திபுரம் 100 அடி சாலையில் நடக்கிறது. காலை 10 மணிக்கு நடக்கும்.
பொன்விழா கொண்டாட்டம்
கோட்டக்கல் ஆயுர்வேத மருத்துவமனையின் கோவை கிளை பொன்விழா கொண்டாட்டம் அவிநாசி ரோட்டில் உள்ள இந்துஸ்தான் கலை, அறிவியல் கல்லுாரியில் பிற்பகல் 3.30 மணிக்கு நடக்கிறது.
ஸ்பூக்கி ஹாலோவீன் ரைடு
பெடல் பீப்பிள் சார்பில் ‘ஸ்பூக்கி ஹாலோவீன் ரைடு’ என்ற ஹாலோவீன் சிறப்பு சைக்கிள் ரைடு நடக்கிறது. ரேஸ்கோர்ஸ் டவரில் காலை 6 மணிக்கு துவங்கும்.
தீபாவளி பஜார்
ட்விங்கிள் டவுன், அப்டவுன் கான்பெட்டி சார்பில், ‘தீபாவளி பஜார் 2026’ ஷாப்பிங் கண்காட்சி நடக்கிறது. லட்சுமி மில்ஸில் உள்ள அர்பன் சென்டரில் காலை 11 முதல் 9 மணி வரை நடக்கும்.
கண்காட்சி
தயா வென்ச்சர்ஸ், ஸ்டேஜ் 3 எக்ஸிபிஷன்ஸ் சார்பில், ‘கோவை ஹோம்பெஸ்ட்’ கண்காட்சி நடக்கிறது. பீளமேடு, அவிநாசி ரோட்டில் உள்ள சுகுணா திருமண மண்டபத்தில் காலை 10.30 முதல் 8 மணி வரை நடக்கும்.