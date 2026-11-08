/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/கோயம்புத்தூர் இன்றைய நிகழ்ச்சி 08/11/2026
UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 07, 2026 04:46 PM
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ஸ்வீட் மேளா
தீபாவளியை முன்னிட்டு ஸ்வீட் மேளா, அன்னபூர்ணா.
குடிநோய் விழிப்புணர்வு முகாம்
டி.எஸ்.நர்சரி பள்ளி, சுண்டக்காமுத்தூர், காலை 10.30 முதல் மதியம் 12 மணி வரை.
டிவைன் மேரி சர்ச், பாலக்காடு மெயின் ரோடு, குனியமுத்தூர், மாலை 6.30 முதல் 8.30 மணி வரை.
தீபாவளி திருவிழா
ஆதரவற்ற இல்லங்களுக்கும், பகுதி வாழ் ஏழை, எளிய மக்களுக்கும் உதவிகள் வழங்கும் விழா, மருதமலை காலை 11 மணி மற்றும் மாணவர்கள் தங்கும் விடுதி, வடவள்ளி, மதியம் 12 மணி.