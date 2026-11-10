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கோயம்புத்தூர் இன்றைய நிகழ்ச்சி 10/11/2026

கோயம்புத்தூர் இன்றைய நிகழ்ச்சி 10/11/2026

UPDATED : நவ 10, 2026 09:24 AM

ADDED : நவ 10, 2026 09:24 AM

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UPDATED : நவ 10, 2026 09:24 AM ADDED : நவ 10, 2026 09:24 AM

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கந்த சஷ்டி விழா

சுப்பிரமணியசுவாமி கோயில், மருதமலை, கணபதி ஹோமம், பக்தர்களுக்கு காப்பு கட்டுதல், காலை 6 மணி முதல்.

வள்ளி தெய்வயானை உடனமர் செல்வமுத்துக்குமாரசுவாமி திருக்கோயில், கோணவாய்க்காலபாளையம் மங்கள இசை , திருப்பள்ளி எழுச்சி, கோ பூஜை, வேள்வி வழிபாடு, பக்தர்களுக்கு காப்பு கட்டுதல், காலை 6 மணி முதல்.

பாலதண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயில், சுக்கிரவாரப்பேட்டை,கணபதி ஹோமம், பக்தர்களுக்கு காப்பு கட்டுதல், காலை 6 மணி முதல்.

கோட்டை ஈஸ்வரன் கோயில், உக்கடம், கணபதி ஹோமம், பக்தர்களுக்கு காப்பு கட்டுதல், காலை 6 மணி முதல்.

கல்வி

ஆசிரியர் திறன் மேம்பாடு பயிற்சி, ஆதித்யா கலை அறிவியல் கல்லூரி, காலை 10 மணி.

குடிநோய் விழிப்புணர்வு முகாம்

தமிழ் கல்லூரி, பேரூர், இரவு 7 மணி முதல் 8.30 மணி வரை.

அரசு மருத்துவமனை, சுண்டக்காமுத்தூர், இரவு 7 மணி முதல் 8.30 மணி வரை.

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