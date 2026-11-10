கோயம்புத்தூர் இன்றைய நிகழ்ச்சி 10/11/2026

UPDATED : நவ 10, 2026 09:24 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:24 AM
கந்த சஷ்டி விழா
சுப்பிரமணியசுவாமி கோயில், மருதமலை, கணபதி ஹோமம், பக்தர்களுக்கு காப்பு கட்டுதல், காலை 6 மணி முதல்.
வள்ளி தெய்வயானை உடனமர் செல்வமுத்துக்குமாரசுவாமி திருக்கோயில், கோணவாய்க்காலபாளையம் மங்கள இசை , திருப்பள்ளி எழுச்சி, கோ பூஜை, வேள்வி வழிபாடு, பக்தர்களுக்கு காப்பு கட்டுதல், காலை 6 மணி முதல்.
பாலதண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயில், சுக்கிரவாரப்பேட்டை,கணபதி ஹோமம், பக்தர்களுக்கு காப்பு கட்டுதல், காலை 6 மணி முதல்.
கோட்டை ஈஸ்வரன் கோயில், உக்கடம், கணபதி ஹோமம், பக்தர்களுக்கு காப்பு கட்டுதல், காலை 6 மணி முதல்.
கல்வி
ஆசிரியர் திறன் மேம்பாடு பயிற்சி, ஆதித்யா கலை அறிவியல் கல்லூரி, காலை 10 மணி.
குடிநோய் விழிப்புணர்வு முகாம்
தமிழ் கல்லூரி, பேரூர், இரவு 7 மணி முதல் 8.30 மணி வரை.
அரசு மருத்துவமனை, சுண்டக்காமுத்தூர், இரவு 7 மணி முதல் 8.30 மணி வரை.