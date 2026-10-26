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கிரைம் கார்னர்: கோயம்புத்தூர்

கிரைம் கார்னர்: கோயம்புத்தூர்

UPDATED : அக் 26, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 25, 2026 06:36 PM

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UPDATED : அக் 26, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 25, 2026 06:36 PM

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கோவிலில் உண்டியல் உடைத்து திருட்டு



உக்கடம்: பொன்னையராஜபுரம் மனோஜ்குமார், அம்பிகை ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் கோயிலின் நிர்வாகியாக உள்ளார். 23ம் தேதி இரவு 10:30 மணிக்கு, கோவில் பூசாரி மாணிக்கம் கோவில் கேட்டை பூட்டிவிட்டு சென்றார். மறுநாள் 24ம் தேதி காலை 7 மணிக்கு மனோஜ்குமார் கோவிலுக்கு சென்றபோது, உண்டியல் உடைக்கப்பட்டு, உள்ளே இருந்த பொருட்கள் திருடு போயிருந்தது. வெரைட்டி ஹால் ரோடு போலீசார் விசாரணையில், செல்வபுரம் நவீன் திருட்டில் ஈடுபட்டது தெரிந்தது. அவரை கைது செய்து, 3.9 கிராம் கோவில் நகையை மீட்டனர்.

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