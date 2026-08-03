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﻿ கிரைம் செய்திகள்

﻿ கிரைம் செய்திகள்

ADDED : ஆக 03, 2026 04:52 AM

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ADDED : ஆக 03, 2026 04:52 AM

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கஞ்சா கடத்திய மூன்று பேர் கைது

பெரியநாயக்கன்பாளையம் இன்ஸ்பெக்டர் ராஜேஷ் கண்ணன் தலைமையில், போலீசார் பெரியநாயக்கன்பாளையம் காளிபாளையம், கோமாளி ரங்கன் கோயில் அருகே வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த மூன்று பேரை நிறுத்தி, போலீசார் சோதனை நடத்தினர். இதில், ஒரிசா மாநிலம், கட்டாக் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த நிலச்சல் ரவுத்,35, என்பதும் வடமாநிலத்தில் இருந்து கஞ்சா கொண்டு வந்து இங்கு விற்பனை செய்வதும் தெரியவந்தது.

இவருடன் திருப்பூர் மாவட்டம், திருமுருகன்பூண்டி ஆனந்த்,22, திருப்பூர் மாவட்டம், வேலம்பாளையத்தைசேர்ந்த உதயா ஜஸ்டின்,21, ஆகியோர் மொபைல் போன் வாயிலாக கஞ்சா ஆர்டர் பெற்று விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது. இவர்களிடமிருந்து, 2 கிலோ எடையுள்ள கஞ்சா, இரு சக்கர வாகனம் ஆகியவற்றை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். கைது செய்யப்பட்ட மூவரும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

மின்சாரம் பாய்ந்து விவசாயி பலி

காரமடை அடுத்துள்ள கணுவாய் பாளையம் பகுதியை சேர்ந்தவர் வேணுகோபால், 45. இவருக்கு மனைவியும், இரு குழந்தைகளும் உள்ளனர். சென்ட்ரிங் தொழிலாளியான இவர் அதே பகுதியில் விளைநிலத்தை குத்தகை எடுத்து வாழை பயிரிட்டு வந்தார். இரவு நேரங்களில் தோட்டத்திற்கு சென்று தண்ணீர் பாய்ச்சுவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார்.

இந்நிலையில் தண்ணீர் பாய்ச்சிய போது, மோட்டார் அறையின் அருகே மின்சாரம் பாய்ந்ததில், அவர் தூக்கி வீசப்பட்டு படுகாயம் அடைந்தார். அக்கம் பக்கத்தினர் அவரை தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர்.

பின் மேல் சிகிச்சைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். காரமடை போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.



கள் பறிமுதல்; மூவர் மீது வழக்கு

நீலம்பூர் இன்ஸ்பெக்டர் தியாகராஜன் முத்துக் கவுண்டன் புதூர் பகுதியில் ரோந்து சென்றார். அப்போது, வெவ்வேறு இடங்களில், சட்ட விரோதமாக கள் இறக்கி விற்ற, சுரேஷ், திருமூர்த்தி, கந்தசாமி ஆகிய மூவரை கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்து, 24 லிட்டர் கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. மூவர் மீதும் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.

கஞ்சா விற்ற பெண் கைது அன்னூர் போலீஸ் எஸ்.ஐ., அழகேசன் தலைமையிலான போலீசார், நேற்று மதியம் கெம்பநாயக்கன்பாளையத்தில் ரோந்து சென்றனர்.

அப்போது அங்கு 500 கிராம் கஞ்சா மற்றும் 500 ரூபாய் ரொக்கத்துடன் கிருஷ்ணா தேவி, 46. என்பவர் பிடிபட்டார். போலீசார் அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து, கைது செய்து, அவரை கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

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