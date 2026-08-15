/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ தி.மு.க. சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஆக 14, 2026 07:00 PM
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ஒத்தக்கால்மண்டபம்: மலுமிச்சம்பட்டி அருகேயுள்ள தனியார் இன்ஜி.
கல்லூரியில் மூன்றாமாண்டு படித்து வந்தவர் அமுதன், 19; சக மாணவர்களால் இரு தினங்களுக்கு முன் கொலை செய்யப்பட்டார். இதற்கு நீதி கேட்டு கோவை ஒருங்கிணைந்த மாவட்ட தி.மு.க. மாணவரணி சார்பில், நேற்று ஒத்தக்கால்மண்டபம் -– பல்லடம் சாலையில், மேம்பாலம் அருகே ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. கட்சியின் மாநில மாணவரணி தலைவர் வீரமணி தலைமை வகித்தார். எம்.பி. ஈஸ்வரசாமி, கோவை தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் முருகேசன் உள்பட, 400 பேர் பங்கேற்றனர்.