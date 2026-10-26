மழை காலத்தில் அணை பாதுகாப்பை உறுதி செய்யணும்! பயிற்சிப்பட்டறையில் அறிவுறுத்தல்
மழை காலத்தில் அணை பாதுகாப்பை உறுதி செய்யணும்! பயிற்சிப்பட்டறையில் அறிவுறுத்தல்
ADDED : அக் 25, 2026 08:15 PM
வால்பாறை: வால்பாறை, சோலையாறில் நீர்வளத்துறை சார்பில் அணை பாதுகாப்பு குறித்து ஒரு நாள் பயிற்சி பட்டறை நடந்தது.
வால்பாறை அடுத்துள்ள சோலையாறு அணையில், நீர்வளத்துறை சார்பில் அணை பாதுகாப்பு குறித்து ஒரு நாள் பயிற்சி பட்டறை நடந்தது. நிகழ்ச்சிக்கு பி.ஏ.பி., பாசன திட்ட தலைமை பொறியாளர் பிரகாஷ் தலைமை வகித்தார். மண்டல இயக்குனர்கள் கிரிதர், ராகேஷ்குமார் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். கோவை மண்டல நீர்வளத்துறை தலைமை பொறியாளர் முருகேசன் வரவேற்றார்.
கூட்டத்தில், அதிகாரிகள் பேசியதாவது:
பரம்பிக்குளம் -– ஆழியாறு பாசன திட்டத்தின் முக்கிய அணைகளில் ஒன்றாக சோலையாறு அணை விளங்குகிறது. இந்த அணையை பாதுகாப்பதில் தமிழகம் மற்றும் கேரள நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் தீவிரம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். மழை காலங்களில் அணையின் பாதுகாப்பை முன் கூட்டியே உறுதி செய்ய வேண்டும்.
மாநில அரசின் சிறப்பு நிதியின் கீழ், 30 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மூன்று ஷட்டர்களும் புதியதாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. இது தவிர, உலகவங்கி நிதியுதவியுடன், 70 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அணை பராமரிப்பு பணியும் நடந்து முடிந்தது.
இது தவிர, பாசன திட்டத்தின் கீழ் உள்ள அணைகளின் உறுதி தன்மை குறித்து நேரில் ஆய்வு செய்யப்படும். பருவமழை காலங்களில் பாசன திட்ட அணைகளை அதிகாரிகள் தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும்.
இந்த ஆண்டு பருவமழை எதிர்பார்த்த அளவு பெய்யாததால் எந்த அணையும் நிரம்பவில்லை. இதை கருத்தில் கொண்டு, பி.ஏ.பி., பாசன விவசாயிகள் நீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு, பேசினர்.
பி.ஏ.பி., பாசன திட்டத்தின் கண்காணிப்பு பொறியாளர் கார்த்திகேயன், நீர்வளத்துறை உதவி இயக்குனர் விஜயபாரதி, உதவி இயக்குனர்கள் காலேல்அகம்மது, ராகுல்மீனா மற்றும் வருவாய் துறை, தீயணைப்பு, போலீஸ் துறை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.
ஆனைமலையாறு, நல்லாறு
அணைகள் கட்டணும்!
கூட்டத்தில், திருமூர்த்தி பாசன திட்டக்குழு தலைவர் பரமசிவம், ஆழியாறு பாசன திட்டக்குழு தலைவர் செந்தில் ஆகியோர் பேசியதாவது:
சோலையாறு அணையில் இருந்து திறந்து விடப்படும் தண்ணீர், ஆற்றில் வீணாகி கேரளா வழியாக சென்று கடலில் கலக்கிறது.
இந்த தண்ணீரை தமிழகத்திற்கு திறந்து விட்டால் விவசாயிகள் பயன்பெறுவார்கள். எனவே நதிநீர் பங்கீடு குறித்த இருமாநில ஒப்பந்தத்தை புதுப்பிக்க வேண்டும்.
தமிழக விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கும் வகையில், பி.ஏ.பி., திட்டத்தில் நிலுவையில் உள்ள ஆனைமலையாறு, நல்லாறு அணைகள் கட்டும் திட்டத்தை உடனடியாக செயல்படுத்த, இருமாநில அதிகாரிகள் பேச்சு நடத்தி தீர்வு காண வேண்டும்.
இவ்வாறு, பேசினர்.