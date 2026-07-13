﻿ உர மூட்டைகளுக்கு பாதுகாப்பு பத்தாது

ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:32 AM
மதுக்கரை: மதுக்கரை அருகே தம்மனாம்பாறை மற்றும் ரொட்டிக் கவுண்டனுார் கிராமங்களில், தென்னந்தோப்புக்கு இடையே 2 தொழிற்சாலைகள் அமைத்து, விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்தும் உரத்தை திரவமாக்கி, டேங்கர் லாரியில் கேரளத்துக்கு கடத்திச் செல்வது சமீபத்தில் கண்டறியப்பட்டது.
130 டன் எடையுள்ள 2,881 உர மூட்டைகளை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க, வேளாண் துறையில் கிடங்குகள் காலியாக இல்லை என்று கூறி, தொழிற்சாலைகளில் உள்ள குடோனிலேயே வைத்திருக்கின்றனர்.
துப்பாக்கி ஏந்திய போலீசார் கண்காணிப்பில், வருவாய்த்துறைக்கு சொந்தமான கட்டடம் அல்லது மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான சமுதாய கூடங்களில் பாதுகாப்பாக வைக்க வேண்டும்.
வழக்கு விசாரணை முடியும் வரை காத்திருக்காமல், உரம் தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் இருந்து எந்த மாவட்டத்துக்கு அனுப்பப்பட்டது என்பதை அறிந்து, அங்குள்ள அதிகாரி வசம் ஒப்படைக்க வேண்டும்.
கடத்தல்காரர்களை கண்டறிந்து தண்டனை பெற்றுக் கொடுப்பதற்குள் உர மூட்டைகள் வீணாகி விடும் என்பதால், அவற்றை பயன்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க விவசாயிகள் கோரியுள்ளனர்.