/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ பள்ளி குழந்தைகளுக்கு இலவச நோட்டு புத்தகம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:32 AM
அ நிறம் | அளவு
கோவை: பரசுராம வித்தியார்த்தி சேவா டிரஸ்ட் மற்றும் கோவை மாவட்டம் ஜனகல்யாண் சார்பில் பள்ளி குழந்தைகளுக்கு இலவச நோட்டு புத்தகங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
ஜனகல்யாண் மாவட்ட தலைவர் விஜயன் தலைமை வகித்தார். அகில உலக பொதுச்செயலாளர் பாலசுப்ரமணியன், குளோபல் பிராமின் அசோசியேஷன் ராஜ்மோகன், அமைப்பு சாரா தொழிலாளர் சங்கத் தலைவர் ராபிக்பாய், மகளிர் அணி ஆலோசகர் சுதா, காசிராமன் ஆகியோர் பள்ளி குழந்தைகளுக்கு நோட்டு புத்தகம் மற்றும் எழுது பொருட்கள் வழங்கினர்.
மாவட்டச் செயலாளர் பாலகிருஷ்ணன் நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்தார். இளைஞரணி, மகளிரணியை சேர்ந்த சாவித்திரி, ரேவதி, மீனா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். அனைவருக்கும் இரவு உணவு வழங்கப்பட்டது.