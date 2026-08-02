﻿ பி.எப். பணம் பெறுவது விரைவில் சுலபமாகி விடும்

ADDED : ஆக 02, 2026 05:05 AM
கோவை: பி.எப்., கணக்குகள் பெரும்பாலும் ஆன்லைன் வாயிலாக பரிவர்த்தனை செய்யப்படுவதால், முன் பணம் மற்றும் பென்ஷன் பணம் வேண்டி விண்ணப்பித்த சில நாட்களிலேயே சந்தாதாரர்களின் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், ஜூன் முதல் முன் பணம் மற்றும் பென்ஷன் பணம் வேண்டி ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு, பல நாட்கள் ஆகியும் பணம் கிடைக்கவில்லை. புகார் தெரிவிக்க தினமும் நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட சந்தாதாரர்கள் மண்டல அலுவலகத்துக்கு வந்து காத்திருக்கின்றனர்.
பி.எப்.,அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
பி.எப்., கணக்கை பராமரித்தல், செட்டில்மென்ட் வழங்குதல் உள்ளிட்ட விஷயங்களில் தாமதத்தை தவிர்க்க, ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கும் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இப்போது அதில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
அனைத்து பண பரிவர்த்தனைகளும், டில்லியில் உள்ள தலைமை அலுவலகத்தில் இருந்து அப்ரூவல் அளிக்கப்பட்டு, அங்கிருந்து நேரடியாக வங்கிக்கு பணம் அனுப்பப்படுகிறது. இங்கு விண்ணப்ப பரிசீலனை மட்டுமே நடக்கிறது.
எதிர்காலத்தில் பி.எப்., கணக்கில் இருந்து பணம் பெற, அதிக நாட்கள் காத்திருக்க தேவையில்லை. ஆவணங்கள் முறையாக இருந்தால், விண்ணப்பித்த மறு நாளே வங்கி கணக்கில் பணம் வந்து விடும்.
முன்பு தொழிலாளர் பங்களிப்பு தொகையை மட்டுமே முன் பணமாக எடுக்க முடியும் என்ற நிலை இருந்தது. இப்போது தொழிலாளர் மற்றும் தொழிலதிபர் இருவர் பங்களிப்பு தொகையில் இருந்தும், 75 சதவீதம் முன்பணமாக பெறலாம்.
புதிய விதிகள் பின்பற்றப்படுவதால், முன் பணம் கேட்டு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு தாமதம் ஏற்படுகிறது. இரண்டு வாரங்களில் இந்த பிரச்னைக்கு முழுமையாக தீர்வு கிடைத்து விடும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் தெரிவித்தனர்.