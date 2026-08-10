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அந்த நாள் ஞாபகம் வந்ததே நண்பனே!

அந்த நாள் ஞாபகம் வந்ததே நண்பனே!

UPDATED : ஆக 09, 2026 05:16 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 05:00 PM

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UPDATED : ஆக 09, 2026 05:16 PM ADDED : ஆக 09, 2026 05:00 PM

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ஒத்தக்கால் மண்டபம், பிரீமியர் மில்ஸ் பகுதியில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில், 1986ம் ஆண்டு பத்தாம் வகுப்பு படித்த, மாணவர்கள் சந்தித்து மகிழ்ந்தனர்.

தாங்கள் படித்த வகுப்பறைகளுக்கு சென்று, பள்ளி கால நினைவுகளை பகிர்ந்தனர். டான்ஸ் ஆடியும், பாட்டுக்கள் பாடியும், விளையாடியும் உற்சாகமாக நாளை கழித்தனர்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் முன்னாள் மாணவர்கள் சார்பில் பள்ளிக்கு பல்வேறு உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

ஏற்கனவே அரங்க மேடை, கொடிமரம், கேமரா, வகுப்பறைதோறும் ஸ்பீக்கர் உள்ளிட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இந்தாண்டு நுாலகத்துக்கு புத்தகங்களை வழங்க முடிவு செய்துள்ளனர்.

நிகழ்ச்சியின் நிறைவில் குழுவாக போட்டோ எடுத்தனர்.

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