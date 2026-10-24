இருவேறு பாதிப்புக்கு ஒரே சர்ஜரி; தீர்வு கண்டது ஜெம் மருத்துவமனை
இருவேறு பாதிப்புக்கு ஒரே சர்ஜரி; தீர்வு கண்டது ஜெம் மருத்துவமனை
UPDATED : அக் 15, 2026 05:41 PM
ADDED : அக் 15, 2026 05:36 PM
கோவை: இருகூரை சேர்ந்த ராகவன், 55. வரி ஆலோசகர். இதயம் செயலிழந்த நிலையில், ஜெம் மருத்துவமனையில் சிககிச்சைக்கு சேர்ந்தார். மூன்று இதய தமணிகளில் அடைப்பு இருந்ததால், பைபாஸ் சர்ஜரி தேவைப்பட்டது. மேலும், கல்லீரலும் சுருங்கியிருப்பதை டாக்டர்கள் கண்டறிந்தனர்.
ஒரே சர்ஜரியில் இதயத்துக்கு பைபாசும், கல்லீரலை மாற்ற சர்ஜரியை செய்தனர்.
ராகவன் மனைவி லட்சுமி கண்ணன், தன் கல்லீரலின் ஒரு பகுதியை தானமாக கொடுத்தார்.
ஜெம் மருத்துவமனை தலைவர் பழனிவேலு, கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை துறை டாக்டர் ஆனந்த் விஜய் ஆகியோர் கூறுகையில், '' ஒரே சர்ஜரியில், இரு வேறு உறுப்பு பாதிப்புகளுக்கு சிகிச்சை அளித்தது இது முதன்முறை.
இதய அறுவை சிகிச்சைக்கு, கே.ஜி., மருத்துவ குழுவும், கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை, மயக்கவியல், தீவிர கண்காணிப்பு குழுவினருக்கு, ஜெம் மருத்துவ குழுவும் இணைந்து பணியாற்றியது. 15 மணி நேரம் அறுவை சிகிச்சை நடந்தது. தற்போது நோயாளியும், அவர் மனைவியும் நலமாக உள்ளனர்,'' என்றனர்.