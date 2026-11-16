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ராமர் கோயிலில் குமாரபோஜனம்

ராமர் கோயிலில் குமாரபோஜனம்

UPDATED : நவ 16, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 15, 2026 08:54 PM

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UPDATED : நவ 16, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 15, 2026 08:54 PM

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கோவை: ராம் நகர் ஸ்ரீ ராமர் கோயிலில் குமாரபோஜனம் மற்றும் பராபவ ஆண்டு கந்த சஷ்டி மஹோத்சவம் நடந்தது.

காலை 6 மணிக்கு சந்தியாவந்தனம், ஸமிதாதானம், யக்ஞோபவீத தாரணம் நடந்தது. காலை 8 மணிக்கு சத்ருசம்ஹர த்ரிஷதி சண்முக அர்ச்சனை, மஹா தீபாராதனை நடந்தது. காலை 9 மணிக்கு சுப்ரமணிய புஜங்கம், கந்த சஷ்டி கவசம் பாராயணம் நடந்தது.முக்கிய நிகழ்வான குமாரபோஜனம் காலை 10.30 மணிக்கு நடந்தது. உலகம் முழுவதும் அனைத்து இடங்களிலும், குமாரபோஜனம் நடந்தது.

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