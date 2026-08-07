அணைகள் நீர்மட்டம்

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 03:25 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:02 PM
பொள்ளாச்சி
பரம்பிக்குளம் அணையின், 72 அடி உயரத்தில், ஜூலை 30 நிலவரப்படி, 25.88 அடி நீர்மட்டம் இருந்தது. அணைக்கு வினாடிக்கு, 1,123 கனஅடி நீர்வரத்தும், 60 கனஅடி நீர் வெளியேற்றமும் இருந்தது.
ஆழியாறு அணையின், 120 அடி உயரத்தில், ஜூலை 30 நிலவரப்படி, 54.20 அடி நீர்மட்டம் இருந்தது. அணைக்கு வினாடிக்கு, 113 கனஅடி நீர்வரத்தும், 256 கனஅடி நீர் வெளியேற்றமும் இருந்தது.
உடுமலை
திருமூர்த்தி அணையின், 60 அடி உயரத்தில், ஜூலை 30 நிலவரப்படி, 35.37 அடி நீர்மட்டம் இருந்தது. அணைக்கு நீர்வரத்து இல்லை, வினாடிக்கு, 29 கனஅடி நீர் வெளியேற்றம் இருந்தது.
அமராவதி அணையின், 90 அடி உயரத்தில், ஜூலை 30 நிலவரப்படி, 29.76 அடி நீர்மட்டம் இருந்தது. அணைக்கு வினாடிக்கு, 643 கனஅடி நீர்வரத்தும், 248 கனஅடி நீர் வெளியேற்றமும் இருந்தது.
வானிலை
பொள்ளாச்சி
29 / 23
மழை பெய்ய வாய்ப்பு.
உடுமலை
33/ 25
வானம் மேகமூட்டமாக காணப்படும்.
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