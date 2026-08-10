அணைகள் நீர்மட்டம்

UPDATED : ஆக 09, 2026 03:42 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 02:52 PM
பொள்ளாச்சி
பரம்பிக்குளம் அணையின், 72 அடி உயரத்தில், ஆகஸ்ட் 9 நிலவரப்படி, 33.40 அடி நீர்மட்டம் இருந்தது. அணைக்கு வினாடிக்கு, 1,475 கனஅடி நீர்வரத்தும், 60 கனஅடி நீர் வெளியேற்றமும் இருந்தது.
ஆழியாறு அணையின், 120 அடி உயரத்தில், ஆகஸ்ட் 9 நிலவரப்படி, 59.20 அடி நீர்மட்டம் இருந்தது. அணைக்கு வினாடிக்கு, 294 கனஅடி நீர்வரத்தும், 106 கனஅடி நீர் வெளியேற்றமும் இருந்தது.
உடுமலை
திருமூர்த்தி அணையின், 60 அடி உயரத்தில், ஆகஸ்ட் 9 நிலவரப்படி, 34.68 அடி நீர்மட்டம் இருந்தது. அணைக்கு நீர்வரத்து இல்லை, வினாடிக்கு, 26 கனஅடி நீர் வெளியேற்றம் இருந்தது.
அமராவதி அணையின், 90 அடி உயரத்தில், ஆகஸ்ட் 9 நிலவரப்படி, 50.13 அடி நீர்மட்டம் இருந்தது. அணைக்கு வினாடிக்கு, 872 கனஅடி நீர்வரத்து இருந்தது. நீர் வெளியேற்றம் இல்லை.
வானிலை
பொள்ளாச்சி
31 / 25
வானம் தெளிவாக காணப்படும்.
உடுமலை
33/ 25
வானம் தெளிவாக காணப்படும்.
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