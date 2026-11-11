நாளைய (11ம் தேதி) மின் தடை

ADDED : நவ 10, 2026 06:02 PM
காலை, 9:00 மணி முதல் மதியம், 2:00 மணி வரை
கோட்ட மங்கலம் துணை மின் நிலையம்
பொன்னேரி, வெள்ளியம்பாளையம், கோட்ட மங்கலம், அய்யம்பாளையம் புதுார், குமாரபாளையம், வரதராஜபுரம், முருங்கப்பட்டி, சுங்கார மடக்கு, குடிமங்கலம் ஒரு பகுதி.
தகவல் : மூர்த்தி, செயற்பொறியாளர், உடுமலை.
காலை 10:00 முதல் மாலை 3:00 மணி வரை
ஆனைமலை துணை மின் நிலையம்
ஆனைமலை, வேட்டைக்காரன்புதூர், சேத்துமடை, காளியாபுரம் பிரிவு, தேவிபட்டிணம், அண்ணா நகர், சரளைபதி, தம்மம்பதி, ஒடையகுளம், குப்பிச்சிபுதூர், ராமச்சந்திராபுரம், கிழவன்புதூர், பெரியபோது, மாரப்பகவுண்டன்புதூர், சின்னப்பம்பாளையம், செம்மேடு, காந்தி ஆசிரமம், எம்.ஜி.ஆர்., புதூர், அம்மன் நகர், ஓ.பி.எஸ்., நகர், தாத்தூர்.
தகவல்: சரவணன், செயற்பொறியாளர், அங்கலக்குறிச்சி.
நாளைய மின்தடை (12ம் தேதி)
சமத்தூர் துணை மின் நிலையம்
காலை 10:00 முதல் மாலை 3:00 மணி வரை
ஆவில்சின்னாம்பாளையம், கரட்டுப்பாளையம், சமத்தூர், தளவாய்பாளையம், பழையூர், நாச்சிபாளையம், கொங்கலப்பம்பாளையம், எஸ்.பொன்னாபுரம், பொன்னாச்சியூர், பில்சின்னாம்பாளையம், ஜமீன்கோட்டாம்பட்டி, வக்கம்பாளையம், குருஞ்சேரி, நம்பியமுத்தூர், அகிலாண்டபுரம், பெத்தநாயக்கனூர், சங்கம்பாளையம், ரமணமுதலிபுதூர்.
தகவல்: ராஜா, செயற்பொறியாளர், பொள்ளாச்சி.