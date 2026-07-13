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﻿ நர்ஸ்கள் பணிமாற்ற எழுந்தது எதிர்ப்பு

﻿ நர்ஸ்கள் பணிமாற்ற எழுந்தது எதிர்ப்பு

ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:37 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:37 AM

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கோவை: பொது சுகாதார துறையின் கீழ், மாநிலத்தின் 2,500 ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில், 1,500 நர்ஸ்கள் பணிபுரிகின்றனர். மேலும், 1,300 துணை சுகாதார நிலையங்களில், ஒரு நிரந்தர 'ஸ்டாப் நர்ஸ்' பணியிடம் கூட இல்லை.

வட்டார, தலைமை மருத்துவமனைகளில், தற்காலிக பணியில் 6,500 பேர் உள்ளனர். இவர்கள் மருத்துவ தேர்வு வாரியத்தால் நடத்தப்பட்ட போட்டித்தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றும், தற்காலிக பணியில் நீடிக்கின்றனர்.

ஏற்கனவே, அரசு மருத்துவமனைகளில் நர்ஸ் பற்றாக்குறை உள்ளது. இந்நிலையில், தேசிய சுகாதார இயக்க திட்டமான, மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட வீடற்ற நபர்களை பராமரிப்பதற்கான அவசர சிகிச்சை மற்றும் மீட்பு மையங்களுக்கு, 292 நிரந்தர ஸ்டாப் நர்ஸ் பணியிடங்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளன. இத்திட்டத்துக்கு புதிதாக நர்ஸ்களை நியமிக்காததற்கு, கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.

தமிழ்நாடு செவிலியர் மேம்பாட்டு சங்க மாநில பொது செயலாளர் சுபின் கூறுகையில்,

''நர்ஸ் பற்றாக்குறையால் ஏற்படும் சிகிச்சை பாதிப்பு குறித்து, அமைச்சரின் கவனத்துக்கு கொண்டு செல்லும் வகையில், வரும் 14 ம் தேதி, கலெக்டர் அலுவலகங்களில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும். வரும் 21 ம் தேதி, மருத்துவம் மற்றும் ஊரக நலப்பணிகள் திட்ட இயக்குனரகத்தில் பெருந்திரள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும். காலியாக உள்ள நர்ஸ் பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும்,'' என்றார்.

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