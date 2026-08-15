ராமர் கோயில்சொற்பொழிவு

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ ராமர் கோயில்சொற்பொழிவு
ADDED : ஆக 14, 2026 08:24 PM
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கோவை, ஆக.15-
ராம்நகர் கோதண்டராமர் தேவஸ்தானம் மற்றும் கோயமுத்துார் திருப்பாவை சங்கம் இணைந்து ஆடி மாத ஆன்மிக சொற்பொழிவு ராமர் கோயிலில் நடத்துகிறது.
இன்று மாலை 6:15 மணிக்கு ராமர் கோயில் பிரவச்சன மண்டபத்தில் நடக்கும் சொற்பொழிவில் தென் திருப்பேரை அரவிந்தலோசனன் தாமோதர லீலை என்ற தலைப்பில் சொற்பொழிவு நிகழ்த்துகிறார்.
நாளை ( ஞாயிறு) 6:15 மணிக்கு கனாக்கண்டேன் தோழி நான் என்ற தலைப்பிலும் சொற்பொழிவு நிகழ்த்துகிறார்.