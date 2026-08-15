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ராமர் கோயில்சொற்பொழிவு

ராமர் கோயில்சொற்பொழிவு

ADDED : ஆக 14, 2026 08:24 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 08:24 PM

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கோவை, ஆக.15-

ராம்நகர் கோதண்டராமர் தேவஸ்தானம் மற்றும் கோயமுத்துார் திருப்பாவை  சங்கம் இணைந்து ஆடி மாத ஆன்மிக சொற்பொழிவு ராமர் கோயிலில் நடத்துகிறது. 

இன்று மாலை 6:15 மணிக்கு ராமர் கோயில் பிரவச்சன மண்டபத்தில்  நடக்கும் சொற்பொழிவில் தென் திருப்பேரை அரவிந்தலோசனன் தாமோதர லீலை என்ற தலைப்பில் சொற்பொழிவு நிகழ்த்துகிறார்.

நாளை ( ஞாயிறு) 6:15 மணிக்கு கனாக்கண்டேன் தோழி நான் என்ற தலைப்பிலும் சொற்பொழிவு நிகழ்த்துகிறார்.   

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