தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/﻿ ஊர்ப்புற நுாலகம் துவங்க வாசகர்கள் கோரிக்கை

﻿ ஊர்ப்புற நுாலகம் துவங்க வாசகர்கள் கோரிக்கை

﻿ ஊர்ப்புற நுாலகம் துவங்க வாசகர்கள் கோரிக்கை

ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:43 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:43 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

வால்பாறை: எஸ்டேட் பகுதியில் ஊர்ப்புற நுாலம் திறக்க வேண்டும் என, வாசகர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

வால்பாறை தாலுகாவில், 80 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசிக்கின்றனர். வால்பாறையில் முழுநேர நுாலகமும், அட்டகட்டி, காடம்பாறையில் பகுதி நேர நுாலகமும் செயல் படுகிறது.

இது தவிர, சோலையாறு அணைப்பகுதியில் ஊர்ப்புற நுாலகம் செயல்படுகிறது. ஆனால் பெரும்பாலான எஸ்டேட்களில் நுாலகம் இல்லாதால், வாசகர்கள் தொலை துாரத்தில் இருந்து வால்பாறை நகரில் உள்ள நுாலகத்திற்கு வர வேண்டிய நிலை உள்ளது.

வாசகர்கள் கூறியதாவது:

வால்பாறையை சுற்றியுள்ள எஸ்டேட்களில் படித்த இளைஞர்கள், பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள் அதிகளவில் வசிக்கின்றனர். குறிப்பாக, சின்கோனா, முடீஸ், கவர்க்கல், கருமலை பகுதி வாசகர்களின் நலன் கருதி நுாலகத்துறை சார்பில் ஊர்ப்புற நுாலகம் துவங்க வேண்டும்.

இதன் வாயிலாக வாசகர்கள் அன்றாடம் நாளிதழ்கள் படிக்க வசதியாக இருக்கும். சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் வாசகர்களின் நலன் கருதி எஸ்டேட் பகுதியில் ஊர்ப்புற நுாலகம் துவங்க வேண்டும்.

இவ்வாறு, கூறினர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us