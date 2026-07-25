தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/﻿ கோவில்களில் ஆடி வெள்ளி சிறப்பு பூஜை

﻿ கோவில்களில் ஆடி வெள்ளி சிறப்பு பூஜை

﻿ கோவில்களில் ஆடி வெள்ளி சிறப்பு பூஜை

ADDED : ஜூலை 25, 2026 03:03 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 25, 2026 03:03 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

-நிருபர் குழு-:

ஆடி வெள்ளிக்கிழமையான நேற்று, கோவில்களில் பல்வேறு சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தன.

வால்பாறை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் காசிவிஸ்வநாதன் சன்னதியில் எழுந்தருளியுள்ள விஷ்ணுதுர்க்கை அம்மனுக்கு, ஆடி மாதம் இரண்டாவது வெள்ளிக்கிழமையான நேற்று காலை, 10:00 மணிக்கு சிறப்பு அபிேஷக பூஜையும், 11:00 மணிக்கு சிறப்பு அலங்கார பூஜையும் நடந்தது.

பூஜையில் பக்தர்கள் திரளாக கலந்து கொண்டு அம்மனை வழிபட்டனர்.

வால்பாறை எம்.ஜி.ஆர்., நகர் மாரியம்மன் கோவிலில் ஆடி வெள்ளிக்கிழமையான நேற்று காலை, 6:00 மணிக்கு கணபதி பூஜையும், 7:00 மணிக்கு அபிேஷக பூஜையும், அதனை தொடர்ந்து சிறப்பு அலங்கார பூஜையும் நடந்தது. பூஜையில் கலந்து கொண்ட பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.

கிணத்துக்கடவு *கிணத்துக்கடவு மாமாங்கம் பத்ரகாளியம்மன் கோவிலில், இரண்டாம் ஆடி வெள்ளியான நேற்று சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் அலங்கார பூஜைகள் நடந்தது. இதில், பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்து வழிபட்டனர்.

* சிங்கராம்பாளையம், மாகாளியம்மன் கோவிலில், நேற்று அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் பூஜைகள், தீபாராதனை உள்ளிட்டவைகள் நடந்தது. இதில், திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று விளக்கு ஏற்றி வழிபாடு செய்தனர். தொடர்ந்து பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us