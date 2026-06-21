/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ சாய்பாபாவுக்கு சிறப்பு ஆராதனை
UPDATED : ஜூலை 29, 2026 08:53 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:52 PM
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கோவை: மேட்டுப்பாளையம் ரோடு சாய்பாபாகோயிலில் உள்ள நாகசாயி மந்திரில் அருள்பாலிக்கும் நாகசாயிக்கு, சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடந்தன.
பட்டுவஸ்திரங்கள், கொய்மலர்கள், சந்தனமாலைகளால் சாய்பாபா அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தார். பாபாவிற்கு தலைப்பாகை அணிவித்திருந்தனர். திரளானோர் வழிபட்டனர்.
தியானம், சத்சங்கம் மற்றும் கூட்டுக் கொண்டாட்டம் ஆகியவற்றின் மூலம், குரு பூர்ணிமா வெறும் சடங்காக மட்டுமில்லாமல், நன்றியுணர்விலிருந்து ஆனந்தத்திற்கும், ஆனந்தத்திலிருந்து கொண்டாட்டத்திற்கும் இட்டுச்செல்லும் ஓர் அகப் பயணமாக அமைகிறது.