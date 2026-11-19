எச்சில் துப்பினார்; மன்னிப்பும் கேட்டார் ஆனாலும் துரத்தி வெளுத்தவர்கள் கைது
எச்சில் துப்பினார்; மன்னிப்பும் கேட்டார் ஆனாலும் துரத்தி வெளுத்தவர்கள் கைது
ADDED : நவ 18, 2026 06:03 PM
பேரூர்: சாலையில் தவறுதலாக எச்சில் துப்பியவரை, வீடு தேடி சென்று தாக்கிய இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
தீத்திபாளையம், திருப்பூர் குமரன் வீதியை சேர்ந்தவர் அருண்குமார், 30; கூலித்தொழிலாளி. நேற்று (நவ.,17) இரவு, மாதம்பட்டியில் உள்ள ஓட்டலில் உணவு வாங்கி விட்டு பைக்கில் வீட்டுக்கு சென்று கொண்டு இருந்தார். அப்போது, சாலையில் எச்சில் துப்பியுள்ளார்.
தவறுதலாக அங்கு நின்று கொண்டிருந்த காளிமங்கலத்தை சேர்ந்த பிரதாப், 27 என்பவர் மீது எச்சில் பட்டுள்ளது. அருண்குமார் பைக்கை நிறுத்திவிட்டு, பிரதாப்பிடம் சென்று மன்னிப்பு கேட்டுள்ளார்.
பிரதாப் மற்றும் அவரது நண்பர் செல்லப்பக்கவுண்டன்புதூரை சேர்ந்த சத்தியநாதன், 20 ஆகியோர், அருண்குமாரை தாக்கியுள்ளனர். அருண்குமார் தப்பி வீட்டுக்கு சென்றுள்ளார். ஆனாலும் விடாத பிரதாப்பும் சத்யநாதனும், பின்தொடர்ந்து சென்று சரமாரியாக அடித்து காயத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளனர்.
அருண்குமார் அளித்த புகாரின் பேரில், பேரூர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, பிரதாப் மற்றும் சத்யநாதன் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனர்.