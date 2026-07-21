/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ ஸ்டார் 3.0 திட்டம் விளக்கம்
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:17 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:02 PM
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கோவை: சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களுக்கு செல்லாமல் இருந்த இடத்திலிருந்தே ஆவணங்களை பதிவு செய்யும், ஸ்டார் 3.0 திட்டம் குறித்த விளக்க கூட்டம் நடக்கிறது.
கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே உள்ள கோவை வடக்கு மாவட்ட பதிவாளர் மற்றும் நீர் இணை சார்பதிவாளர் 1 அலுவலகத்தில் மாலை 4:30 மணிக்கு இக்கூட்டம் நடக்கிறது.
ஆக.,17 முதல் நடைமுறைக்கு வர உள்ள இத்திட்டம் குறித்து வரும் 27 முதல் கோவையிலுள்ள 18 சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களிலும் எல்.இ.டி.,ஸ்கிரீன் வாயிலாக விளக்கம் அளிக்கப்படுகிறது. இதில் டாக்குமென்ட் ரைட்டர்கள், வக்கீல்கள் உட்பட அனைவரும் பங்கேற்கலாம்.